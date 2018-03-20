Выход руководителя Радикальной партии Олега Ляшко во второй тур президентских выборов будет означать его победу, так как его электорат зеркально похож на избирателя главы "Батьківщини" Юлии Тимошенко, считает политолог Владимир Цыбулько. Владимир Цыбулько: Ляшко же будет забирать голоса вовсе не у Порошенко, или Гриценко, или Садового Фото: Volodymyr Tsybulko / Facebook Согласно обнародованным 19 марта результатам опроса Киевского международного института социологии (КМИС), в первом туре выборов президента Украины, если бы они состоялись в феврале, Ляшко набрал бы 15,5% голосов и занял бы второе место после лидера "Батьківщини" Юлии Тимошенко, которой отдали голоса 24,6% опрошенных, готовых пойти на выборы и определившихся со своим кандидатом."Президентские выборы всегда являются выбором стра Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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