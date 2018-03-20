В российском Мурманске обрушилось три этажа жилого дома.

Как сообщает телеграм-канал Mash, по предварительной информации, в одной из квартир произошел взрыв газа, информирует svodka.net.

Разрушены третий, четвертый и пятый этажи. К месту происшествия выехали спасатели.

В результате происшествия как минимум один человек погиб и пятеро пострадали. Спасатели продолжают работать на месте ЧП.

Позже оперативный штаб подтвердил гибель одного человека. Также подтвердили и информацию о том, что пятеро человек заблокированы под завалами.

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По информации источника Интерфакса, «на месте взрыва обнаружено тело погибшего, пострадавших увозят с ожогами дыхательных путей».

По его данным, пять человек заблокированы на третьем этаже жилого дома.

«Угол дома обрушился с пятого по третий этаж. На третьем этаже остаются заблокированными пятеро жильцов», — сказал источник. По предварительным данным, они живы.

Спасатели разбирают завалы. Их представитель также сообщил, что на третьем этаже могут быть заблокированы пять человек.

В настоящий момент проводится эвакуация всех жильцов пятиэтажки из всех трех подъездов дома.

По данным НТВ, из-под завалов достали трех пострадавших. Еще несколько человек ищут спасатели.

Сообщается, что погибшего убило плитой во время взрыва. Мужчина просто проходил мимо.

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