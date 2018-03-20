Организационный комитет предстоящих летних Олимпийских игр, которые пройдут в 2020 году в Токио, обнародовал рекламный ролик будущих соревнований. Видео появилось на канале Tokyo-2020 на видеохостинге YouТube.

На видео можно проследить за основой культуры Японии, а также за японцами, которые активно занимаются спортом.

"Мы надеемся, что это видео поможет людям осознать важность Игр в Токио-2020 и ту силу, которую спорт оказывает на общество. Мы надеемся, что видео поможет создать волну восхищения в отношении предстоящих Игр-2020 года в Токио по всей Японии и по всему миру", - отмечается в подписи к ролику.

Стоит отметить, что ранее Япония уже принимала Олимпийские игры, однако произошло это только один раз, в 1964 году.

Как сообщал svodka.net, 17 марта, в Пхенчхане было разыграно шесть комплектов медалей в лыжном спорте, где в двух гонках завоевали медали украинские паралимпийцы. На счету украинской команды одна серебряная и одна бронзовая награды.

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