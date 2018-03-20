Народный депутат Надежда Савченко заявила, что на самом деле не планировала теракт в Верховной Раде, а занималась «политической провокацией» и «созданием сюрреализма» в ответ на попытки Банковой ее убить.

Об этом она сказала на пресс-конференции во вторник, пишет издание Левый Берег.

Савченко утверждает, что хотела, чтобы власть поверила в возможность теракта, но на самом деле не планировала этого действительно.

«Так может действовать только власть, которая пришла на крови Майдана — ей было не важно, умирают виновные или нет. Им нужна была кровь, чтобы прийти… Никогда в жизни не взорвалась бы в Верховной Раде ни одна граната, если бы там была хотя одна невинная душа», — сказала Савченко.

Уважаемые читатели, сайт «Политолог» на грани закрытия. Редакция просит вашей помощи: если вам понравилась эта статья, то не забывайте поделиться ею . Также подписывайтесь на наш , а также на нашу ленту в .

Депутат утверждает, что к ней приставили неких агентов и она умышленно начала придумывать «сюрреализм». «Объекту А было интересно фиксировать и записывать все, что делаю. Поэтому я начала создавать сюрреализм… рассказывала все возможные и невозможные операции», — заявила она.

Савченко также пообещала, что обязательно придет на заседание регламентного комитета Верховной Рады, который 21 марта будет рассматривать представления на снятие с нее депутатской неприкосновенности. «Естественно, я буду завтра на комитете. Я никуда не денусь. А сегодня я вышла, чтобы все рассказать, потому что завтра у меня не будет возможности», — ответила она на вопрос корреспондента LB.ua.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира