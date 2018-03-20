Министр финансов Украины Александр Днилюк выполнение страной программы сотрудничества с Международным валютным фондом оценивает "ни позитивно, ни негативно", так как, по его словам, Украина давно должна была получить пятый транш от МВФ. Данилюк отметил, что текущая программа сотрудничества с МВФ будет действовать еще год и важно ее успешно выполнить Фото: Олександр Данилюк / Oleksandr Danyliuk / Facebook Он отметил, что текущая программа сотрудничества с фондом будет действовать еще год и важно ее успешно выполнить.По словам министра, Украина может инициировать новую программу, но, вероятно, и не будет этого делать. В случае такой инициативы документ нужно будет хорошо продумать, добавил он.Данилюк отметил, что нет таких условий программы, которые Украина категорически бы отказывалась выполнять, но на реализацию некоторых пунктов нужно больше времени.В то же время министр выполнение программы оценивает "ни позитивно, ни негативно", так как, по его словам, Украина давно должна была получить пятый транш от МВФ.Последний меморандум о сотрудничестве Украина и МВФ подписали в марте 2015 года, в течение четырех лет Фонд должен выделить Украине $17,5 млрд. В рамках этой программы украинское правительство получило уже четыре транша на общую сумму $8,7 млрд.В мае 2017 года в МВФ сообщили, что для завершения пересмотра программы ожидают от властей Украины обеспечения парламентской поддержки земельной, пенсионной реформ, антикоррупционных законопроектов и интенсификации приватизационных процессов.В середине февраля 2018 года в Киев приезжала задача МВФ для консультаций с украинскими властями.8 марта пресс-секретарь МВФ Джерри Райс сообщил, что Международный валютный фонд поддерживает постоянные контакты с украинскими властями, но пока не определил дату визита оценочной миссии в Украину с целью пересмотра и предоставления следующего транша. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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