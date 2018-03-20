Цены на нефть выросли до максимума с конца февраля

Цены на нефть основных мировых марок усилили активный подъем в ходе торгов во вторник и достигли максимума с конца февраля на оптимизме по поводу успешности мер ОПЕК+ по снижению предложения на мировом рынке топлива.

Возобновившееся усиление напряженности в отношениях Ирана и Саудовской Аравии поддерживает рост цен, как и опасения относительно нефтедобычи в Венесуэле.

Цена майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 16:55 во вторник увеличилась на $1,38 (2,09%) - до $67,43 за баррель.

Стоимость фьючерса на нефть WTI на апрель, торги которым завершаются 20 марта, на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) повысилась к этому времени на $1,37 (2,21%) - до $63,43 за баррель. Более активно торгуемый майский договор на WTI подорожал на $1,38 (2,22%) - до $63,51 за баррель.

"Напряженность в отношениях Саудовской Аравии и Ирана продолжает оказывать поддержку ценам, и рынки заметно восстановились. Ядерная проблема Ирана в ближайшее время не уйдет с горизонта, и потенциальное возобновление нефтяных санкций США должно помогать натиску нефтяных быков в краткосрочной перспективе", - считает глава торгового департамента по Азии в брокерской компании Oanda Стивен Иннес.

По прогнозам технического комитета, в который входят представители ОПЕК и стран-партнеров организации, баланс спроса и предложения на мировом рынке нефти будет достигнут между вторым и третьим кварталами текущего года, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Согласно оценкам комитета, в феврале мировые запасы нефти превышали средний уровень за последние пять лет на 44 млн баррелей против 74 млн баррелей в январе.

Ранее источники сообщили, что уровень выполнения условий соглашения картеля с партнерами по снижению добычи в феврале достиг 138%.

В феврале Венесуэла снизила добычу нефти более чем на 0,5 млн баррелей в сутки на фоне экономического кризиса, свидетельствуют данные Международного энергетического агентства (МЭА).

"Ожидается, что снижение добычи в Венесуэле продолжится и дальше", - отметил старший стратег Long Leaf Trading Group Скотт Гекас.

Также трейдеры ждут данных о запасах топлива в США. Американский институт нефти (API) обнародует свои показатели в ночь со вторника на среду, а официальные данные министерства энергетики США выйдут в среду в 17:30 МСК. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозируют увеличение запасов нефти за прошлую неделю на 2,6 млн баррелей и сокращение резервов бензина и дистиллятов на 1,8 млн баррелей.