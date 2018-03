Начальником управления Луганской ОГА назначен бывший руководитель партии "Русь", которая входила в "Русский блок"

var login_api = false; var coreola = new coreola(); coreola.sectionid = 4084; coreola.articleid = 237410; coreola.langid = 1; coreola.noadvert = 0; coreola.sections[2212] = 2212;coreola.sections[4084] = 4084; coreola.statstart(); (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&version=v2.6"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk')); dataLayer = [{'AgeNews': '1-3 days'}]; { "@context": "http://schema.org", "@type": "WebSite", "url": "http://gordonua.com", "potentialAction": { "@type": "SearchAction", "target": "/gsearch.html?s[text]={search_term_string}", "query-input": "required name=search_term_string" } } Клуб читателей function updateuserbar(){ var u_str = ''; if(coreola.userid > 0){ u_str += ''; u_str += ''; u_str += ''+decodeURIComponent(coreola.member.username.replace(/\+/g, '%20'))+ ""; u_str += 'Выход | Редактировать данные'; u_str += ''; $(".header_l").addClass("long"); $(".h_hide").hide(); } else { u_str += 'Присоединиться'; } $('#header_user').html(u_str); } updateuserbar(); coreola.addfunc('updateuserbar', function(){ updateuserbar(); }); Искать Главная

Новости

Вопрос дня

Публикации

Спецпроекты

Интервью Дмитрия Гордона

Эксклюзив G

Бульвар Гордона

UA

English

О нас КИЕВ

ВОЙНА В УКРАИНЕ

ПОЛИТИКА

ДЕНЬГИ

МИР

СПОРТ

КУЛЬТУРА

ЗДОРОВЬЕ

Еще КИЕВ

Днепр

Донецк

Луганск

Львов

Мариуполь

Одесса

Харьков ИНФОГРАФИКА

Фото

Видео

Архив Паралимпиада Владимир Рубан Стокгольмский арбитраж

выборы президента РФ 2018 Сергей Скрипаль

Правда о Киеве в оккупации { "@context": "http://schema.org", "@type": "BreadcrumbList", "itemListElement": [ { "@type": "ListItem", "position": 1, "item": { "@id": "http://gordonua.com/blogs.html", "name": "Блоги" } } , { "@type": "ListItem", "position": 2, "item": { "@id": "http://gordonua.com/blogs/snegirev.html", "name": "Дмитрий Снегирев" } } ] } ГОРДОН



Блоги



Дмитрий Снегирев

Начальником управления Луганской ОГА назначен прежний руководитель партии "Русь", которая входила в "Русский блок" { "@context": "http://schema.org", "@type": "NewsArticle", "mainEntityOfPage":{ "@type":"WebPage", "@id":"http://gordonua.com/blogs/snegirev/nachalnikom-upravleniya-luganskoy-oga-naznachen-byvshiy-rukovoditel-partii-rus-kotoraya-vhodila-v-russkiy-blok-237410.html" }, "headline": "Начальником управления Луганской ОГА назначен прежний руководитель партии "Русь", которая входила в "Русский блок"", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "http://gordonua.com/img/article/2374/10_main.jpg", "height": "746", "width": "560" }, "datePublished": "2018-03-20T17:40:48+02:00", "dateModified": "2018-03-20T17:49:19+02:00", "author": { "@type": "Person", "name": "ГОРДОН" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "ГОРДОН", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "http://gordonua.com/theme/img/logo_lg_200.png", "width": "200", "height": "200" } } , "description": "Новый руководитель Управления развития и содержания сети автомобильных дорог Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Бережной был главой партии "Русь", которая выступала за двусторонние отношения с Россией, "построенные на принципах равенства, партнерства и добрососедства", подчеркивает общественный активист Дмитрий Снегирев." , "keywords": "Луганская область, Русский блок, Дмитрий Снегирев, Луганская ОГА" } Дмитрий Снегирев Общественный активист. Сопредседатель общественной инициативы "Права справа". все материалы автора → Начальником управления Луганской ОГА назначен бывший руководитель партии "Русь", которая входила в "Русский блок" Сегодня 17.40 | комментариев: По поводу "обновления" власти уже много раз приводили старый анекдот про публичный дом, в котором надо не кровати кое-где менять, а девочек новых набирать. Но процесс "люстрации" продолжается и набирает обороты.По информации из открытых источников, новоназначенный начальник Управления развития и содержания сети автомобильных дорог Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Бережной в свое время возглавлял городскую организацию "Русь" в городе Луганске.На сайте Луганской областной военно-гражданской администрации руководителем указанного управления указан Юрий Бережной. На информационном портале Фонда "Русский мир" есть информация о партии "Русь", руководителем которой является Бережной Юрий Николаевич.СМИ сообщают, что партия "Русь" была проектом российского криминального авторитета Максима Курочкина, который был арестован в Украине в 2007 году по обвинению в вымогательстве, а затем убит снайпером. До своей гибели Курочкин финансировал как ПСПУ, так и "Русь". По информации местных источников, партию "Русь" в Луганской области курировал локальный криминальный авторитет Леонид Сохранный на псевдо Белорус.В программных документах партии "Русь" говорится об установлении с Россией двусторонних отношений, построенных исключительно на принципах равенства, партнерства и добрососедства. В отдаленном будущем построение конфедеративного объединения с государствами Восточной и Северной Европы, которые в силу исторической традиции разделяют ценности, провозглашенные программой партии "Русь".В 2002 году партия "Русь" впервые приняла участие в парламентских выборах. "Русский блок", в состав которого входила партия "Русь", набрал 0,73% голосов и не смог пройти в Верховную Раду. В 2006 – партия участвовала в выборах в составе блока Наталии Витренко "Народная оппозиция". Но получила 2,93% голосов и не смогла провести своего представителя в парламент.По сообщению пресс-службы Луганской областной военно-гражданской администрации, Юрий Бережной в 2006–2010 годах состоял в партии "Русь", он в то время баллотировался в Луганский городской совет. В августе 2013 года его назначили начальником управления внешнеэкономической деятельности областной государственной администрации.По информации пресс-службы Луганской ОВГА, до своего назначения он прошел все необходимые проверки. Примечательно, что заместителем председателя Луганской областной государственной администрации, к ведению которого относятся вопросы безопасности и общественного порядка, является полковник СБУ Юрий Клименко. Возникают вполне логичные вопросы относительно профессионализма работы как Клименко, так и СБУ, которые, собственно, и проводили эти проверки.Стоит отметить, что к началу гибридной войны Бережной в Луганске работал в команде регионалов Пристюка-Голенко: с 2010 года был директором областного коммунального предприятия "Региональное агентство содействия инвестициям".Впрочем, это не первый случай, когда на ответственные должности в военно-гражданских администрациях пытаются продвинуть членов пророссийских партий. Напомню, в 2015 году заместителем главы Донецкой областной военно-гражданской администрации Павла Жебривского и куратором деятельности аппарата стала экс-заместитель городского головы Алчевска и экс-депутат Луганского областного совета от блока Наталии Витренко Евгения Гогитидзе. Тогда, благодаря огласке и публикациям в СМИ, удалось заблокировать это кадровое назначение.Что касается назначения на должность Бережного, то, по моему глубокому убеждению, правоохранительным органам и специальным службам стоит проверить факт прохождения Бережным спецпроверки на момент назначения на должность. По результатам проверки отменить распоряжение главы ОВГА Гарбуза о назначении Бережного на должность начальника Управления развития и содержания сети автомобильных дорог Луганской областной военно-гражданской администрации. Источник: Дмитро Снєгирьов / Facebook Опубликовано с личного разрешения автора Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки русь луганской партии администрации управления Теги: дмитрий снегирев