|Савченко призналась, что готовила провокацию, но "не планировала никаких незаконных действий"
|20.03.2018 17:52
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Она заявила, что трижды получала предупреждения о наличии "приказа с Банковой" ее "физической ликвидации от Администрации президента"Внефракционный народный депутат Надежда Савченко заявляет, что располагает информацией о намерении ее "ликвидировать".
Фото: УНІАН
Об этом Савченко заявила 20 марта на брифинге в Верховной Раде Украины. Об этом пишет "Радио Свобода".
Она заявила, что трижды получала предупреждения о наличии "приказа с Банковой" ее "физической ликвидации от Администрации президента".
По словам Савченко, после этого она решила приблизить к себе людей, чьей задачей была ее "ликвидация".
"После того, как на меня вышли люди с оккупированных территорий с желанием помочь Украине организовать восстание на оккупированной территории, в тот же период ко мне пришел объект А, которому была поставлена задача моей ликвидации", - сказала она. Имени этого человека Савченко не назвала.
Как заявила депутат, она пыталась "закрутить ситуацию так, чтобы можно было создать в будущем политическую провокацию".
"Я начала создавать сюрреализм, который заключался в том, что я предлагала все возможные и невозможные операции ... как можно ликвидировать верхушку власти...", - заявила Савченко.
Депутат также заявила, что не планировала никаких незаконных действий с оружием и боеприпасами в Верховной Раде Украины, а также в очередной раз опровергла любой своей связи с Россией.
Она добавила, что ее "провокация удалась и это еще не конец".
В Администрации президента Украины заявление Савченко пока не комментировали.
Напомним, в Комитет ВР по вопросам регламента и организации работы Рады поступило представление ГПУ о привлечении к уголовной ответственности, задержании и аресте народного депутата Надежды Савченко.
Ранее генпрокурор Юрий Луценко заявил, что следователи ГПУ есть доказательства того, что депутат Савченко планировала теракт в зале Верховной Рады. Рада сразу же исключила депутатку Надежду Савченко из комитета по вопросам национальной безопасности и обороны.
15 марта Савченко заявила, что видела, как председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий "заводил снайперов в гостиницу "Украина" во время Евромайдана. Позже она сказала, что ошиблась и имела в виду не Парубия, а народного депутата от "Народного фронта", председателя комитета парламента по вопросам национальной безопасности и обороны Сергея Пашинского.