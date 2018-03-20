Она заявила, что трижды получала предупреждения о наличии "приказа с Банковой" ее "физической ликвидации от Администрации президента"

Об этом Савченко заявила 20 марта на брифинге в Верховной Раде Украины. Об этом пишет " Радио Свобода ".

Она заявила, что трижды получала предупреждения о наличии "приказа с Банковой" ее "физической ликвидации от Администрации президента".

По словам Савченко, после этого она решила приблизить к себе людей, чьей задачей была ее "ликвидация".

"После того, как на меня вышли люди с оккупированных территорий с желанием помочь Украине организовать восстание на оккупированной территории, в тот же период ко мне пришел объект А, которому была поставлена задача моей ликвидации" , - сказала она. Имени этого человека Савченко не назвала.

Как заявила депутат, она пыталась "закрутить ситуацию так, чтобы можно было создать в будущем политическую провокацию".

"Я начала создавать сюрреализм, который заключался в том, что я предлагала все возможные и невозможные операции ... как можно ликвидировать верхушку власти...", - заявила Савченко.

Депутат также заявила, что не планировала никаких незаконных действий с оружием и боеприпасами в Верховной Раде Украины, а также в очередной раз опровергла любой своей связи с Россией.

Она добавила, что ее "провокация удалась и это еще не конец".

В Администрации президента Украины заявление Савченко пока не комментировали.

Напомним, в Комитет ВР по вопросам регламента и организации работы Рады поступило представление ГПУ о привлечении к уголовной ответственности, задержании и аресте народного депутата Надежды Савченко.

Ранее генпрокурор Юрий Луценко заявил, что следователи ГПУ есть доказательства того, что депутат Савченко планировала теракт в зале Верховной Рады . Рада сразу же исключила депутатку Надежду Савченко из комитета по вопросам национальной безопасности и обороны.