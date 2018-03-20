В Великобритании разбился военный самолет В Уэльсе во вторник, 20 марта, разбился самолет пилотажной группы королевских ВВС Великобритании Red Arrows. Об этом заявило министерство обороны Великобритании, информирует svodka.net. Отмечается, что на борту было два человека, они успели катапультироваться. Самолет упал у базы RAF, которую используют для подготовки британских летчиков-истребителей и летного экипажа для горных и морских операций. Всего в RAF работает около 1500 обслуживающего персонала, государственных служащих и подрядчиков. Читайте: МАУ получили первый в 2018 году новый самолет «Мы знаем об инциденте сегодня в Долине RAF с использованием самолета Hawk. Мы расследуем случай, и на данном этапе было бы некстати комментировать», — сказал пресс-секретарь RAF, передает ВВС.



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