Беременная первенцем хореограф Алена Шоптенко обнародовала снимок, на котором запечатлена в черном свитшоте. Шоптенко: Есть фитнес с утяжелителями, а у меня сейчас такие танцы Фото: alena_shoptenko / Instagram "Есть фитнес с утяжелителями, а у меня сейчас такие танцы", – написала она. Есть фитнес с утяжелителями, а у меня сейчас такие танцы * Публикация от ALENA SHOPTENKO (@alena * shoptenko) 14 Мар 2018 в 6:19 PDT Шоптенко замужем за совладельцем библиотеки Botan Алексеем Ивановым. Свадьба состоялась 15 октября. Шоптенко рассказывала, что они с Ивановым расписались и отправились есть бургеры.Ранее Шоптенко объявила о расставании со своим предыдущим мужем, хореографом Дмитрием Дикусаром. Для Шоптенко это был первый брак, Дикусар ранее был женат на певице Ирине Билык. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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