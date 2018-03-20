|Беременная Шоптенко продолжает тренировки
|20.03.2018 17:59
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Есть фитнес с утяжелителями, а у меня сейчас такие танцы *Публикация от ALENA SHOPTENKO (@alena * shoptenko) 14 Мар 2018 в 6:19 PDT
Шоптенко замужем за совладельцем библиотеки Botan Алексеем Ивановым. Свадьба состоялась 15 октября. Шоптенко рассказывала, что они с Ивановым расписались и отправились есть бургеры.Ранее Шоптенко объявила о расставании со своим предыдущим мужем, хореографом Дмитрием Дикусаром. Для Шоптенко это был первый брак, Дикусар ранее был женат на певице Ирине Билык.
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