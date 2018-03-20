Установлен круг лиц, которые "уже допрашиваются и будут допрошены в ближайшее время"

"Рассматриваются пять версий совершения преступления - самоубийство в состоянии душевного волнения, самоубийство, совершенное в связи с профессиональной деятельностью в должности и. о. директора, самоубийство через взаимоотношения в семье, самоубийство из-за возможных конфликтов во время прохождения службы в ВСУ и несчастный случай при обращении с огнестрельным оружием", - сообщает сайт Полиции Николаевской области.

В полиции добавили, что каждую из версий доказывать или опровергать "только при получении доказательств на основе проведенных экспертиз и следственных действий".

"Сейчас назначены и проводятся... судебно-медицинская, комплексная судебная экспертиза (дактилоскопическая, баллистическая, химическая), судебно-химическая, комплексная молекулярно-генетически взрывотехническая, психологически психиатрическая посмертная, иммунологическая экспертиза", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что установлен круг лиц, которые "уже допрашиваются и будут допрошены в ближайшее время".

Нацполиция просит граждан, которые владеют какой-либо информацией относительно этого события, обязательно сообщить ее следователем.