Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын сердечно поздравил Владимира Путина с уверенной победой на выборах президента России.

Об этом сообщает агентство ЦТАК.

— Ким Чен Ын передал сердечные поздравления президенту России Владимиру Путину в связи с его уверенной победой на прошедших выборах, — говорится в сообщении.

Северокорейский руководитель также отметил, что переизбрание Владимира Путина говорит о значительной поддержке и доверии россиян. Ким Чен Ын выразил надежду, что дружба Москвы и Пхеньяна будет только развиваться.

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