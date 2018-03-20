Командующий операцией объединенных сил (новый формат военной операции на Донбассе), генерал-лейтенант Сергей Наев рассказал, что его младший брат проживает в аннексированном Россией Крыму. Об этом сообщает .

«Я родился в 1970 году в городе Могилев-Подольский Винницкой области в семье военнослужащего. Мой отец завершил службу на территории Крыма. Соответственно, с 1995 года он вместе с семьей оставался в Крыму. Еще перед войной в 2012 году родители предложили нам с братом завещать квартиру. В октябре 2013-го мой отец умер. Мы с братом приняли решение, что со временем он мне выплатит половину стоимости квартиры. Никаких соглашений я с ним не заключал, ведь это — семейные дела. В 2016 и в 2017 годах он передал мне две суммы, в эквиваленте — по пять тысяч американских долларов… Как законопослушный гражданин, я указал эти средства в электронной декларации», — рассказал Наев.

Он также отметил, что иногда созванивается с родственниками — крымчанами.

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«Иногда я звоню туда, в Крым, чтобы, например, поздравить с праздниками, и эти звонки ни для кого не секрет. Что касается действий брата на оккупированной территории — он взрослый человек, и за его поступки я отвечать не могу. Считаю, что он, как и миллионы граждан, оставшихся во временно оккупированном Крыму, является гражданином Украины. Убежден, что со временем, благодаря совместным усилиям нашего народа, Крым вернется, и он будет украинским», — добавил Командующий объединенных сил.

Он также подчеркнул, что то, что его родственники, проживают на территории оккупированного полуострова, ни к чему его не обязывает и не тяготит.

«Я принял присягу на верность украинскому народу, и у меня нет никаких оговорок. Я выполню те задачи, которые поставлены передо мной народом Украины, Верховным Главнокомандующим. Проживание членов моей семьи в Крыму меня не тяготит и не связывает никак», — заявил Наев, отвечая на вопрос, допускает ли он возможность шантажа со стороны российских властей по этому поводу.

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