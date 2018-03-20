Убитая журналистка опубликовала счета, переданные Ефимовой, в которых содержались детали о том, что Egrant получила $1 миллион от правящей семьи Азербайджана

Об этом сообщает The Times of Malta .

Бывшая сотрудница банка "Pilatus" Мария Ефимова была источником информации о том, что панамская компания Egrant принадлежала Мишель Мускат - жене премьер-министра Мальты Джозефа Муската.

Убитая журналистка опубликовала счета, переданные Ефимовой, в которых содержались детали о том, что Egrant получила $1 миллион от правящей семьи Азербайджана. Это история привела к серьезному политическому скандалу на Мальте.

Ефимова также предоставила доказательства по делу об оффшорах в комитете Европейского парламента.

Мальтийские прокуроры выдали европейский ордер на арест Ефимовой, которая оставила Мальту в прошлом году и уехала с семьей в Грецию. Прокуратура подозревает ее в завладении средствами.

По данным издания, Ефимова охотно сдалась полиции. Также сообщается, что она приезжала в Афины, чтобы проголосовать на выборах президента РФ.

В прошлом году Ефимова заявляла об угрозах в адрес ее семьи в России. Уголовную жалобу против нее подал банк "Pilatus", Ефимова проработала там только три месяца в 2016 году.

Греческая полиция подтвердила задержание Ефимовой.

Евродепутат из Португалии Ана Гомеш призвала премьер-министра Греции Ципраса обеспечить защиту Ефимовой и ее семьи.

"Опасность реальна", - написала Гомеш, которая в январе прошлого года возглавила делегацию Европарламента на Мальте и изучала ситуацию с соблюдением верховенства права.

Напомним, на Мальте взорвали авто журналистки Дафны Каруаны Галиции , которая была автором расследований коррупции в рамках проекта Panama Papers. Журналистка погибла. Взрывное устройство прикрепили под ее машиной и привели в действие дистанционно , заявила пресс-секретарь правительства Мальты.

Дафне Каруана Галисия расследовала возможную причастность мальтийских партий к ливийско-итальянской афере по контрабанде дизтоплива.