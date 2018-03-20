|Россиянку, которая помогала в оффшорном расследовании убитой на Мальте журналистки, арестовали
|20.03.2018 18:08
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Убитая журналистка опубликовала счета, переданные Ефимовой, в которых содержались детали о том, что Egrant получила $1 миллион от правящей семьи АзербайджанаБывшая сотрудница банка, которая была информатором убитой на Мальте журналистки Дафне Каруаны Галиции, сдалась греческой полиции и была арестована по требованию Мальты.
Фото: timesofmalta.com
Об этом сообщает The Times of Malta.
Бывшая сотрудница банка "Pilatus" Мария Ефимова была источником информации о том, что панамская компания Egrant принадлежала Мишель Мускат - жене премьер-министра Мальты Джозефа Муската.
Убитая журналистка опубликовала счета, переданные Ефимовой, в которых содержались детали о том, что Egrant получила $1 миллион от правящей семьи Азербайджана. Это история привела к серьезному политическому скандалу на Мальте.
Ефимова также предоставила доказательства по делу об оффшорах в комитете Европейского парламента.
Мальтийские прокуроры выдали европейский ордер на арест Ефимовой, которая оставила Мальту в прошлом году и уехала с семьей в Грецию. Прокуратура подозревает ее в завладении средствами.
По данным издания, Ефимова охотно сдалась полиции. Также сообщается, что она приезжала в Афины, чтобы проголосовать на выборах президента РФ.
В прошлом году Ефимова заявляла об угрозах в адрес ее семьи в России. Уголовную жалобу против нее подал банк "Pilatus", Ефимова проработала там только три месяца в 2016 году.
Греческая полиция подтвердила задержание Ефимовой.
Евродепутат из Португалии Ана Гомеш призвала премьер-министра Греции Ципраса обеспечить защиту Ефимовой и ее семьи.
"Опасность реальна", - написала Гомеш, которая в январе прошлого года возглавила делегацию Европарламента на Мальте и изучала ситуацию с соблюдением верховенства права.
Напомним, на Мальте взорвали авто журналистки Дафны Каруаны Галиции, которая была автором расследований коррупции в рамках проекта Panama Papers. Журналистка погибла. Взрывное устройство прикрепили под ее машиной и привели в действие дистанционно, заявила пресс-секретарь правительства Мальты.
Дафне Каруана Галисия расследовала возможную причастность мальтийских партий к ливийско-итальянской афере по контрабанде дизтоплива.
В ответ на гибель матери ее сыновья обратились с требованием к нынешнему правительству Мальты уйти в отставку.