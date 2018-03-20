Бурный рост спроса на шоколад поднял цену какао-бобов на 30% с начала года

Какао-бобы подорожали в Нью-Йорке на 30% с начала 2018 года и вошли в число наиболее перспективных сырьевых активов благодаря повышенному спросу и ожидаемому дефициту предложения, пишет Dow Jones.

В декабре цены находились на 10-летнем минимуме на фоне рекордных поставок из Кот-д'Ивуара, а на прошлой неделе восстановились до максимума за 16 месяцев.

Вместе с тем быстрый рост цен на шоколад перед пасхальными празднованиями маловероятен, отмечают эксперты: производители шоколада и конфет готовятся к всплескам спроса заранее, пополняя запасы за несколько месяцев, чтобы избежать волатильности. В 2018 году католики и протестанты отмечают Пасху 1 апреля.

После энергичного роста с начала года котировка майских фьючерсов на какао-бобы в понедельник упала самыми быстрыми темпами за 12 недель - на 3,1%, до $2445 за тонну, на торгах в Нью-Йорке. Однако во вторник договор возобновил подъем, подорожав на 2,5% и вновь превысив $2500 за тонну.

На бирже ICE в Лондоне фьючерс на какао-бобы поднялся на 26% с начала года, до 1735 фунтов. При этом мировой сырьевой индекс S&P GSCI снизился на 0,2%.

Многие аналитики считают, что потенциал дальнейшего роста сохраняется, поскольку рынок какао-бобов слишком долго пребывал в подавленном состоянии.

"Что действительно изменилось с февраля - так это переход спекулятивных инвесторов от чистых "коротких" к чистым "длинным" позициям", - комментирует стратег JPMorgan по сельскохозяйственной продукции Трейси Аллен. В начале января объем "коротких" позиций (ставок на снижение цены какао-бобов) достигал рекордных величин.

Однако есть и те, кто считает, что мировой рынок какао перекуплен: учредитель чикагского издания о сырьевых товарах Hightower Report Дэвид Хайтауэр полагает, что следует подождать до середины апреля, чтобы правильно оценить перспективы урожая на Западном побережье Африки.

Метеорологи сообщают о благоприятных погодных условиях для какао-бобов в Гане и Кот-д'Ивуаре в ближайшее время. Однако засушливая погода в предыдущие недели ухудшила качество бобов в регионе, и поставки могут снизиться.

В конце февраля погодные опасения заставили власти Ганы снизить прогноз производства какао-бобов на нынешний сельхозгод с 900 тыс. до 700 тыс. тонн.