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Магия чисел: цифры вашей удачи в любом деле
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20.03.2018 18:10
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Магия чисел: цифры вашей удачи в любом деле По теме:
В нумерологии существуют определенные цифры
и комбинации чисел, с помощью которых можно привлекать
в свою жизнь желаемое, ускорять процессы и даже управлять
временем, пишет
со ссылкой на .
Какие магические числа привлекают удачу
Для того, чтобы использовать магию чисел в своих целях,
необходимо знать об их свойствах.
- Если вы хотите что-то увеличить,
к примеру, свои доходы или количество поклонников,
то вашим счастливым числом станут 1 и 7.
Единица — это энергия и цель, семерка — это
таинственное действие. А в сумме эти две цифры
дают 8, число бесконечности. Как же применять магию этих
чисел на практике? Да очень просто! Например,
пересчитывая, получая или трогая деньги, проговаривайте про себя:
«семь плюс один».
- Если вы хотите, чтобы вам везде
и во всем везло, повторяйте число 21.
Произносите его вслух, шепчите или думайте о нем, когда вам
нужно безотлагательно привлечь удачу. Это число станет отличным
талисманом удачи для тех, кто родился 21 числа, или живет
в квартире 21. Если вас преследует это число по жизни,
то вы счастливчик!
- Если вы что-то не успеваете сделать
и хотите, чтобы время длилось подольше, вам поможет
число 91. Единица — это начало, девятка — конец. Таким
образом, вы замедляете для себя время, так как эти числа
охватывают весь временной цикл.
- Если вы хотите остановить время,
к примеру, для того, чтобы оттянуть нежелательную встречу,
повторяйте про себя «четыре». Четверка способна замедлять действие,
поймать процесс.
- Если вы, наоборот, хотите ускорить время
или какой-либо процесс, проговаривайте про себя: «двадцать».
Двойка — это приумножение, а ноль — это
противодействие всем трудностям.
- Если вы начинаете какое-либо важное дело
и хотите заручиться поддержкой высших сил, то повторяйте
про себя: «сорок сороков». Это число поможет вам исполнить
задуманное.
Согласно нумерологии, магия чисел может стать отличным
помощником в любых делах. Попробуйте привлечь в свою
жизнь с помощью волшебных цифр счастье, деньги, удачу, любовь,
управляйте своим временем и защищайтесь
от неприятностей!
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