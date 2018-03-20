Магия чисел: цифры вашей удачи в любом деле По теме: В нумерологии существуют определенные цифры и комбинации чисел, с помощью которых можно привлекать в свою жизнь желаемое, ускорять процессы и даже управлять временем, пишет со ссылкой на . Какие магические числа привлекают удачу Для того, чтобы использовать магию чисел в своих целях, необходимо знать об их свойствах. Если вы хотите что-то увеличить , к примеру, свои доходы или количество поклонников, то вашим счастливым числом станут 1 и 7. Единица — это энергия и цель, семерка — это таинственное действие. А в сумме эти две цифры дают 8, число бесконечности. Как же применять магию этих чисел на практике? Да очень просто! Например, пересчитывая, получая или трогая деньги, проговаривайте про себя: «семь плюс один».

, к примеру, свои доходы или количество поклонников, то вашим счастливым числом станут 1 и 7. Единица — это энергия и цель, семерка — это таинственное действие. А в сумме эти две цифры дают 8, число бесконечности. Как же применять магию этих чисел на практике? Да очень просто! Например, пересчитывая, получая или трогая деньги, проговаривайте про себя: «семь плюс один». Если вы хотите, чтобы вам везде и во всем везло , повторяйте число 21. Произносите его вслух, шепчите или думайте о нем, когда вам нужно безотлагательно привлечь удачу. Это число станет отличным талисманом удачи для тех, кто родился 21 числа, или живет в квартире 21. Если вас преследует это число по жизни, то вы счастливчик!

, повторяйте число 21. Произносите его вслух, шепчите или думайте о нем, когда вам нужно безотлагательно привлечь удачу. Это число станет отличным талисманом удачи для тех, кто родился 21 числа, или живет в квартире 21. Если вас преследует это число по жизни, то вы счастливчик! Если вы что-то не успеваете сделать и хотите, чтобы время длилось подольше , вам поможет число 91. Единица — это начало, девятка — конец. Таким образом, вы замедляете для себя время, так как эти числа охватывают весь временной цикл.

, вам поможет число 91. Единица — это начало, девятка — конец. Таким образом, вы замедляете для себя время, так как эти числа охватывают весь временной цикл. Если вы хотите остановить время , к примеру, для того, чтобы оттянуть нежелательную встречу, повторяйте про себя «четыре». Четверка способна замедлять действие, поймать процесс.

, к примеру, для того, чтобы оттянуть нежелательную встречу, повторяйте про себя «четыре». Четверка способна замедлять действие, поймать процесс. Если вы, наоборот, хотите ускорить время или какой-либо процесс, проговаривайте про себя: «двадцать». Двойка — это приумножение, а ноль — это противодействие всем трудностям.

или какой-либо процесс, проговаривайте про себя: «двадцать». Двойка — это приумножение, а ноль — это противодействие всем трудностям. Если вы начинаете какое-либо важное дело и хотите заручиться поддержкой высших сил, то повторяйте про себя: «сорок сороков». Это число поможет вам исполнить задуманное. Согласно нумерологии, магия чисел может стать отличным помощником в любых делах. Попробуйте привлечь в свою жизнь с помощью волшебных цифр счастье, деньги, удачу, любовь, управляйте своим временем и защищайтесь от неприятностей!











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