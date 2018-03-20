Народный депутат Надежда Савченко как самостоятельный политик никому отдельно не интересна, но она может быть средством давления на других политиков.

Об этом «Апострофу» заявил политолог Петр Олещук, информирует svodka.net.

«Во-первых, Савченко связывают с Виктором Медведчуком, правда, связь эта не настолько очевидна и сама она заявляла, что ни разу с ним не встречалась. Но ее пытаются связать с Медведчуком через Рубана (задержанного главу организации «Офицерский корпус» Владимира Рубана, — ред.) — своеобразного браконьера в угодьях Медведчука по обмену пленными», — отметил он.

Олещук добавил, что, во-вторых, в общественном сознании очевидна связь Савченко с Юлией Тимошенко, ведь Савченко была первым номером в списке «Батькивщины». Так, ни для кого не секрет, кто сейчас первый номер во всех рейтингах и кто основной соперник президента Украины Петра Порошенко.

«Благодаря Савченко появляется возможность привязать Тимошенко к таким темам как вооруженный переворот, терроризм, Россия, действия российской агентуры, мол, смотрите, кого Тимошенко привела в парламент», — уточнил он.

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Таким образом, этот дискурс уже запущен. В частности, глава фракции БПП в парламенте Артур Герасимов заявил следующее: «Политическую ответственность за мандат Савченко несет «Батькивщина» и непосредственно Юлия Тимошенко».

Правда, звание Героя Украины Савченко получала уже в соответствии с указом Петра Порошенко. Но этот «пустяк», по словам нардепа Антона Геращенко, можно решить, например, отозвав указ.

Кроме того, дело Савченко рикошетом через Рубана бьет и по плеяде политиков из Днепра: Геннадию Корбану и Игорю Коломойскому. Известно, что сам Рубан называл себя советником Коломойского в каденцию олигарха губернатором Днепропетровской области, да и о «теплых отношениях» с Корбаном также заявлял публично.

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«А Банковая рассматривает именно днепропетровских как основных спонсоров политических протестов. По сути это дело — возможность объединить всех оппонентов в одном процессе и попытаться их дискредитировать», — считает Олещук.

По его словам, тут главное даже не конкретный результат, а глобальный процесс, который будет вызывать всеобщее внимание и станет действующей темой информационного пространства.

«Это как с процессом против Януковича (бывшего президента Украины Виктора Януковича, — ред.), который стал площадкой для выступлений представителей власти. Но в последнее время ситуация повернулась таким образом, что защита начала троллить сторону обвинения, и для власти это стало невыгодно. Поэтому новый процесс

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