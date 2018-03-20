В Британии разбился самолет Королевских воздушных сил На борту были два человека Самолет эскадрильи Red Arrows Королевских воздушных сил Великобритании разбился в северном Уэльсе. Фото: TWITTER / @POLICEHOUR Это самолет BAe Hawk, на борту были два человека. Авария произошла на базе RAF Valley, принадлежащей Минобороны. В ведомстве отметили, что расследуют причины аварии, - сообщили в министерстве обороны Великобритании, передает ВВС. "Красные стрелы" (Red Arrows) - пилотажная группа Королевских ВВС Великобритании. Она существует с середины 1960-х, с конца 1970-х пилоты группы летают на самолетах BAE Hawk. База RAF Valley используется для подготовки британских боевых пилотов и экипажей для горных и морских операций. Здесь размещены около 1500 сотрудников. We are aware of an incident today at RAF Valley involving a Hawk aircraft. We are investigating the incident. — Red Arrows (@rafredarrows) 20 марта 2018 г. — Red Arrows (@rafredarrows) 20 марта 2018 г. We are aware of an incident today at RAF Valley involving a Hawk aircraft. We are investigating the incident. — Red Arrows (@rafredarrows) 20 марта 2018 г. — Red Arrows (@rafredarrows) 20 марта 2018 г. На Филиппинах самолет упал на жилой дом: погибли не менее 10 человек

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