|В Британии разбился самолет Королевских воздушных сил
|20.03.2018 18:16
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На борту были два человекаСамолет эскадрильи Red Arrows Королевских воздушных сил Великобритании разбился в северном Уэльсе.
Фото: TWITTER / @POLICEHOUR
Это самолет BAe Hawk, на борту были два человека. Авария произошла на базе RAF Valley, принадлежащей Минобороны. В ведомстве отметили, что расследуют причины аварии, - сообщили в министерстве обороны Великобритании, передает ВВС.
"Красные стрелы" (Red Arrows) - пилотажная группа Королевских ВВС Великобритании. Она существует с середины 1960-х, с конца 1970-х пилоты группы летают на самолетах BAE Hawk.
База RAF Valley используется для подготовки британских боевых пилотов и экипажей для горных и морских операций. Здесь размещены около 1500 сотрудников.
We are aware of an incident today at RAF Valley involving a Hawk aircraft. We are investigating the incident.— Red Arrows (@rafredarrows) 20 марта 2018 г.
We are aware of an incident today at RAF Valley involving a Hawk aircraft. We are investigating the incident.— Red Arrows (@rafredarrows) 20 марта 2018 г.