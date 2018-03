На борту были два человека

Это самолет BAe Hawk, на борту были два человека. Авария произошла на базе RAF Valley, принадлежащей Минобороны. В ведомстве отметили, что расследуют причины аварии, - сообщили в министерстве обороны Великобритании, передает ВВС.

"Красные стрелы" (Red Arrows) - пилотажная группа Королевских ВВС Великобритании. Она существует с середины 1960-х, с конца 1970-х пилоты группы летают на самолетах BAE Hawk. База RAF Valley используется для подготовки британских боевых пилотов и экипажей для горных и морских операций. Здесь размещены около 1500 сотрудников.

We are aware of an incident today at RAF Valley involving a Hawk aircraft. We are investigating the incident.

— Red Arrows (@rafredarrows) 20 марта 2018 г.

