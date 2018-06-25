Исполнитель роли Хана один Харрисон Форд пользовался бластером The
BlasTech DL-44 во время съемок ленты "Возвращение джедая" из
классической трилогии "Звездный войн". Бутафорское оружие продали
более чем за полмиллиона долларов Фото: juliensauctions.com
Исполнитель роли Хана один Харрисон Форд пользовался
бластером The BlasTech DL-44 во время съемок ленты
"Возвращение джедая" из классической трилогии "Звездный
войн".Световой меч Люка Скайуокера приобрели за $450 тыс.Реквизит
со съемок "Звездных войн" выставил на продажу арт-директор фильма
Джейс Шоппе. Помимо меча и бластера, на аукционе продали топор
эвока и чертеж корабля Джаббы Хатта.
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