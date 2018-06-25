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Бластер Хана Соло из "Возвращения джедая" продали на аукционе за $550 тысяч
25.06.2018 07:33
Исполнитель роли Хана один Харрисон Форд пользовался бластером The BlasTech DL-44 во время съемок ленты "Возвращение джедая" из классической трилогии "Звездный войн". Бутафорское оружие продали более чем за полмиллиона долларов Фото: juliensauctions.com Исполнитель роли Хана один Харрисон Форд пользовался бластером The BlasTech DL-44 во время съемок ленты "Возвращение джедая" из классической трилогии "Звездный войн".Световой меч Люка Скайуокера приобрели за $450 тыс.Реквизит со съемок "Звездных войн" выставил на продажу арт-директор фильма Джейс Шоппе. Помимо меча и бластера, на аукционе продали топор эвока и чертеж корабля Джаббы Хатта.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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