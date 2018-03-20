Первый в своем роде самолет F-35C — палубная версия новейшего американского истребителя «пятого поколения» F-35 — будет развернут для выполнения боевых задач на авианосце «Карл Винсон» (USS Carl Vinson) уже в следующем году. Об этом сообщает издание со ссылкой на руководство ВМС США.

Предполагаемое исторически значимое событие изначально планировалось на 2021 год, однако его реализация может произойти значительно раньше в связи с новым бюджетным предложением, которое задает ускоренные темпы развития программы F-35C в рамках ключевых этапов — формальных испытаний и оценки боеготовности этих машин.

Более конкретный сроки, связанные с постановкой самолета на боевое дежурство, будут объявлены военно-морским флотом уже в этом году. Об этом рассказал Конгрессу адмирал С. Д. Конн, командующий военно-морскими операциями.

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«Технология «Стелс» («Stealth») и усовершенствованные интегрированные системы позволяют F-35C противостоять быстро развивающимся угрозам типа «воздух-воздух» и «земля-воздух». Вне зависимости от вида миссии — будь то нанесение удара, сопровождение воздушного транспорта, борьба с ПВО, эскорт-задача или электронная война — во всех этих случаях F-35C имеет жизненно важное значение для нашего будущего», — констатировал Конн, высыпая перед законодателями.

Палубный вариант истребителя-невидимки призван повысить гибкость ВМС в том, что касается ударных возможностей и борьбы со сложными оборонительными системами, направленными против авианосца. Эти способности позволят авианесущему кораблю подходить к потенциальным целям предельно близко, что особенно полезно в ситуациях удаленности американских баз от района боевых действий.

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