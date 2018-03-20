В Роскомнадзоре сообщили, что в случае если компания Telegram не
передаст Федеральной службе безопасности ключи от шифрования
"операторы связи должны будут ограничить доступ к ресурсам
компании". В России Telegram пользуются около 10 млн человек
Фото: ЕРА "В соответствии с ч. 1 ст. 15.4 закона № 149-ФЗ
вышеуказанные обязанности должны быть исполнены в течение 15 дней с
момента получения данного уведомления", – говорится в сообщении.В
случае неисполнения требований "операторы связи должны будут
ограничить доступ к ресурсам компании".В октябре 2017 года
Мещанский суд Москвы оштрафовал Telegram на 800 тыс.
рублей($13,9 тыс.) за отказ исполнить требование ФСБ о
предоставлении доступа к личным данным граждан.14 марта 2018 года
юристы общественной организации "Роскомсвобода" от имени 35
пользователей мессенджера Telegram подали в суд коллективный иск
против ФСБ. Они утверждают, что действия ФСБ "нарушают права истцов
на неприкосновенность частной жизни и тайну
переписки".Telegram – бесплатный мессенджер. Первый клиент для
устройств на платформе iOS был представлен 14 августа 2013 года.
Аудитория соцсети превышает 100 млн человек, из них около 10
млн – жители РФ.
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