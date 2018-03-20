Закон поддержали 263 народных депутата

За соответствующий законопроект №8155 проголосовали 263 народных депутата, - информирует LB.ua .

Он предусматривает, что в Верховную Раду, в Администрацию Президента, Кабинет Министров и другие здания, которые находятся под государственной охраной, запрещено приносить холодное и огнестрельное оружие, взрывчатку, боеприпасы и т.д. С оружием в этих зданиях могут находиться только лица, осуществляющие государственную охрану.

Также Рада рекомендовала президенту, спикеру парламента, Кабмину, председателю Конституционного Суда, председателю Верховного Суда выдать акты об обеспечении правового режима охраны зданий.

Напомним, что в Верховную Раду внесли законопроект , регулирующий порядок доступа граждан к парламенту.