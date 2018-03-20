В России снова заговорили о десталинизации. Сенатор Нарусова предложила приравнять оправдание сталинизма к оправданию нацизма. Это попытка уничтожить всё советское прошлое с одновременной демонизацией России и активизацией русофобии на Западе.



Сенатор Людмила Нарусова о намерении подготовить законопроект о приравнивании оправдания сталинизма к оправданию нацизма. «После того, к чему нас призывал (кандидат в президенты России Максим. — Авт.) Сурайкин, называя себя сталинистом, чествуя его, я считаю, что надо, и в ближайшее время выступлю с такой законодательной инициативой, оправдание Сталина приравнять к оправданию нацизма», — сказала Нарусова во время посещения штаба своей дочери кандидата в президенты России Ксении Собчак.



Сенатор напомнила, что на этих выборах два человека были «откровенными сталинистами», которые призывали вернуться в СССР. «Они говорили о том, как они это себе представляют: Прибалтика, Кавказ, Казахстан, ясно, что они не побегут в Советский Союз, а значит, будет еще одна война, за восстановление Советского Союза»,— отметила сенатор. По ее словам, люди, которые об этом заявляли, оказались аутсайдерами по предварительным итогам выборов. Соответственно, получается, что якобы подавляющая часть населения России не поддерживает политику Сталина и осуждает её.





Десталинизация – запрет на положительную характеристику Сталина, запрет на упоминание положительных моментов сталинской эпохи, стремление завершить десоветизацию страны, как уже сделали в странах Прибалтики, на Украине, в Грузии и т. д. При этом западники-либералы и местечковые националисты прикрывают десталинизацию (по сути, и десоветизацию) стремлением «примирить общество». Мол, революция, гражданская война и репрессии давно в прошлом. Пора гражданам России отказаться от «совка», то есть и от сталинской эпохи. Необходимо дать политико-правовую оценку преступлениям советской эпохи, понастроить мемориалов жертвам репрессий, депортация, тоталитаризма. Что активно и делается в эпоху Ельцина – Путина – Медведева. Народ должен покаяться за преступления революции, гражданской войны, голодомора, коллективизации, репрессий 1920 -1930-х годов и т. д. В этом деле либералам активно помогает и церковь. Якобы без всеобщего покаяния невозможно дальнейшее развитие новой России и её модернизация, единение народа и «элиты», которая всё больше симпатизирует порядкам дореволюционной России, когда каждый знал своё место.



Понятно, что на Западе также очень заинтересованы в этом процессе. Десталинизацию и десоветизацию провели в бывших странах социалистического сообщества, в бывших республиках разваленного Советского Союза. Одновременно везде мы видим и резкую активизацию русофобии: ненависть и страх к русскому народу и цивилизации. Русские и советские «преступления» объединяют, «русский» и «советский» для западного обывателя одно и то же. Россия усилиями западных СМИ и политиков превращена в своего рода «русский Мордор», который нависает над «цивилизованной» Европой и миром.



Зачем западным и доморощенным десталинизаторам не даёт покоя эпоха Сталина? Дело в «репрессиях»? Когда начинаешь разбираться в этом вопросе, довольно быстро находишь ответ: это групповые, классовые, клановые интересы и цели, и стремление устранить препятствия для их реализации с помощью мифов «кровавого сталинизма». При Сталине победил принцип социальной справедливости, стали создавать общество служения и созидания. Человек в этом обществе был созидателем, творцом, служил великой Родине. Религии, разделяющие людей, народы, медленно отмирали и заменялись господством этики совести. В Советском Союзе стали создавать общество будущего только человечества, общество «золотого века», в котором отсутствуют угнетение и паразитирование небольшой группы «избранных».



Очевидно, что это очень не нравилось социальным группам, классам, кланам и отдельным личностям, которые были заинтересованы в сохранении прежнего порядка, когда капиталисты-буржуи, «элита», местечковые ханы-баи и т. д. могут продолжать эксплуатировать широкие народные массы и оставаться на вершине «социальной пирамиды».



Также советская цивилизация и общество были ненавистны хозяевам Запада. Хозяева Запада ещё со времен Древнего Рима и Греции (в свою очередь, ведущие традицию от рабовладельческих цивилизаций Древнего Востока и Египта) создают глобальную невольничью цивилизацию, где общество четко разделено на касты-страты «избранных», «хозяев жизни», их слуг, включая военных-наёмников и интеллектуальную обслугу и «двуногие орудия», рабов. Иллюзия «демократии» ничего не изменила. Только цепи и зависимость стали другими – деньги, доступ к информации, зависимость от различных дурманов и т. д. Это не только рабовладельческое, кастовое общество, но и общество потребления, истребления и самоуничтожения. Запад, как огромная раковая опухоль, пожирает планету, её ресурсы, убивает человечество. Человек, созданный по образу и подобию Божьему, подавляется, его превращают в двуногий скот, биоматериал.



Советская (русская) цивилизация предлагала иной образ будущего. Освоение космоса, выход за пределы земной колыбели как магистральный путь развития человечества. Здоровые духовно, интеллектуально и физически люди. Подавление паразитарных потребностей, поощрение здоровых: физическая культура, общение с природой (туризм), читающая нация, народ, поголовно увлеченный шахматами, и многое другое. Люди творцы, созидатели, честные труженики, служащие своему Отечеству. Поэтому советская культура и показывала героев той эпохи: учёных, учителей, летчиков, воинов, людей труда, основу общества, тех на которых всё держится. Возьмите для сравнения «героев» 1990 – 2000-х годов: бандиты, проститутки, лицедеи-актеры, идолы поп-культуры (культуры разложения) и т. д.



Очевидно, что советская цивилизация вызывала интерес во всем мире. Десятки стран начинали идти по пути создания социалистического, справедливого общества. Западный рабовладельческий «новый» мировой порядок стал разрушаться. Это страшно испугало хозяев Запада. Они стали проигрывать большую игру – борьбу за место «царя горы» на планете Земля. Хозяева Запада организовали «крестовый поход» Гитлера, отдав нацистам почти всю Европу, включая Францию. Вне «Евросоюза» Гитлера осталась только Англия – один из командных пунктов» западного проекта, и страны-банки, схроны награбленного добра – Швейцария и Швеция. При этом Лондон заключил тайное соглашение с Гитлером о том, что «второго фронта, пока Третий рейх уничтожает СССР, не будет. Затем можно будет договориться о новом мировом порядке, уже без СССР-России.



Однако Советский Союз одолел «коричневую и черную чуму» — европейский фашизм и нацизм, которые были наиболее яркими воплощениями идеалов западного мира. Гитлер и его соратники четко показали идеал западного проекта – разделение стран и народов на «избранные» и «избранных» и страны-слуги (сателлиты) и колонии, «недочеловеков», «расово неполноценных». В настоящее время это явно стараются не показывать, но суть не изменилась. Есть страны «золотого миллиарда», в основном западные государства, ядро капиталистической системы. Чтобы они процветали, на них работает всё человечество, из стран третьего мира, полуколоний выкачивают ресурсы (включая ценных работников). В самом «золотом миллиарде» есть «бриллиантовый миллион» — сотни семей миллиардеров и мультимиллионеров, которым и принадлежит большая часть национального богатства. Среди них и настоящие хозяева Запада, которые скрываются за ширмой демократии. Они выдвигают петрушек-шутов — президентов, премьеров, министров, губернаторов, сенаторов, депутатов, мэров и т. д. Официальная власть – это только вершина айсберга, подлинной пирамиды власти и знания.



В результате большая часть населения стран Центральной и Южной Америки, Африки и Азии живет в бедности или полной нищете. В этот же инфернальный мир заталкивают народы бывшего СССР, где подавляющая часть людей обречена на бедность, или вымирание и бегство в страны «золотого миллиарда». Наиболее яркий пример: ранее цветущая республика СССР – Украина, где народ быстро вымирает и бежит на Запад в качестве прислуги. Попытки незападных стран создать у себя общество потребления по примеру «развитых государств» ведёт к страшному разрушению биосферы. Общество потребления убивает планету. По сути, это общество истребления и саморазрушения. Человек становится потребителем, «двуногим орудием», рабом системы, западной матрицы. Его духовные и интеллектуальные потребности искажаются и подавляются. После разрушения советской цивилизации, человечество остановилось в развитии, началась инволюция, упрощение и деградация (включая цифровой идиотизм).



После устранения Сталина и выдвижения скрытого троцкиста Хрущева, хозяевам Запада удалось начать десталинизацию – разрушение справедливого общества в СССР-России. Партийно-государственная вершина, процесс разложения которой Сталин сдерживал репрессиями и «омоложением крови» элиты, с выдвижением вверх лучших военных, хозяйственников и т.д., испугалась сталинского курса. Ей было комфортно на вершине властного олимпа, хотелось стабильности, «красивой жизни» по образцу западных богатеев. Возникло стремление преобразовать власть в собственность, капиталы, выгодно пристроить детей, жен, любовниц. А для этого необходимо было остановить развитие и разрушить общество служения и созидания, в котором не было места социальным паразитам, «договориться» с Западом, чтобы стать частью мировой «элиты», войти в глобальную «пирамиду».



Правда, Хрущёв не успел завершить первую «перестройку»-десталинизацию. Разложение «элиты» только начиналось. Непродуманные решения Хрущева вели к дестабилизации, непредсказуемым разрушениям. Поэтому его отправили на пенсию. Брежнев законсервировал ситуацию, сохранил возможность научно-технологического рывка в космическую цивилизацию будущего. Вторую «перестройку» удалось запустить уже при Горбачеве. При Горбачеве и Ельцине выродившаяся вершина провела демонтаж советского проекта, государства. А народная собственность, богатства оказались в руках очень небольшой группы людей. Так, в настоящее время 2-3% населения России владеют подавляющей частью национального богатства страны и продолжают выводить капиталы на Запад, так как считают себя частью западной, капиталистической системы.

«И. В. Сталин и К. Е. Ворошилов в Кремле». Картина советского художника А. Герасимова, созданная в 1938 году



Стоит отметить, что одно из главных обвинений в сторону Сталина — это репрессии. Но тут надо просто разобраться, изучить подлинную историю и понять, как нам врали и продолжают врать.



В 2000—2010-е годы появилось немало серьёзных и непредвзятых, написанных даже не сталинистами исследований сталинского периода в целом и борьбы за власть и репрессий в частности. Они представляют совершенно иную картину, чем то, что изображал Хрущев на ХХ и XXII съездах КПСС, Солженицын в «Архипелаге ГУЛаг», профессиональные пропагандисты на Западе, советские диссиденты, а также перестроечные антисоветчики, российские либералы-западники и демократическая общественность после 1991 года.



К примеру, хороший анализ проблемы сталинской эпохи в целом и репрессий в частности, можно отметить в работах Ю. Мухина, И. Пыхалова, А. Мартиросяна, С. Кара-Мурзы, Ю. Жукова и т. д. Что можно выделить в этих работах? Во-первых, Хрущев, Солженицын и прочие лжецы очень сильно преувеличили масштабы репрессий – никаких десятков миллионов убитых и репрессированных не было. Эта ложь продолжается и в настоящее время.



Во-вторых, народу не сообщают о том, что значительная часть репрессий была оправдана текущей обстановкой. В стране действительно была мощная «пятая колонна» — скрытые троцкисты, военные заговорщики (последователи Тухачевского), предатели в недрах спецслужб (включая руководителей НКВД Г. Ягоду и Н. Ежова), украинские и прибалтийские нацисты, басмачи в Средней Азии и т. д. Они только ждали момента, когда Запад начнёт набег, чтобы поднять восстание внутри страны, развалить её на части. Только перед самой войной удалось обезвредить большую часть «пятой колонны». В результате Гитлера и его армаду встретил не рыхлый великан, как ожидали на Западе, а стальной монолит. Никаких масштабных восстания и мятежей в тылу. Уже под пятой оккупантов подняли голову предатели в Прибалтике, на Украине, в Крыму, но масштаб был значительно меньше, чем ждали наши враги.



В-третьих, репрессии – это часть любого государственного аппарата. К примеру, в нынешних США существует такая мощная репрессивно-карательная машина, что сталинский аппарат по подавлению враждебных, подрывных сил явно проигрывает американскому.



Продолжение следует…

Автор: Самсонов Александр

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