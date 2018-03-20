На оккупированном полуострове Крым начались широкомасштабные военные учения Вооруженных сил .

Россия также проводит обучение в непризнанных Абхазии и Южной Осетии, передает со ссылкой на .

Всего к обучению привлечено около 8 тыс. военнослужащих, а также ракетные установки, артиллерийские системы и другие виды оружия.

Учения начались 19 марта, на следующий день после президентских выборов в России, по итогам которых обеспечил себе новый шестилетний срок в должности.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира