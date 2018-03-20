|Китай намерен развивать технологию возвращаемых спутников
|20.03.2018 18:27
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Китай займется коммерческим продвижением технологии возвращаемых спутников. Заказчикам такие космические аппараты начнут предлагать в 2019-2020 годы, сообщает Reuters.
Начиная с 1975 года КНР успешно вернула из космоса более 20 спутников. В Китае уверены, что связанная с такими космическими аппаратами технология доказала свою надежность, информирует svodka.net.
«Мы планируем модернизировать эту технологию, чтобы удовлетворить потребности коммерческих пользователей», — сказал президент Китайской академии космических технологий Чжан Хунтай.
Возвращаемые спутники использовались для отправки в космос биоматериала и фотосъемки. После завершения миссии космический аппарат, содержащий необходимые материалы и данные, сбрасывался на землю.
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