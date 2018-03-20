Торговый центр "У Сасина" в селе Нересница Тячевского района Закарпатской области, пожар в котором начался утром 20 марта, принадлежит представителям венгерского меньшинства, сообщает NewsOne. Пожар удалось локализовать в 08.35 Фото: dsns.gov.ua В ликвидации пожара были задействованы шесть единиц техники и 25 человек. Телеканал NewsOne отмечает, что торговый центр называется "У Сасина" и принадлежит представителям венгерской общины. По данным ГСЧС, пожар удалось локализовать в 8.35, его площадь составила около 1000 м². 4-го и 27 февраля в Ужгороде поджигали офис Общества венгерской культуры Закарпатья. 4 марта глава Национальной полиции Украины Сергей Князев сообщил, что правоохранители задержали пятерых человек, подозреваемых в нападении. По его словам, "вероятный организатор-иностранец находится в розыске". В ночь на 16 марта в Берегово Закарпатской области неизвестные разбили стекла девяти автомобилей с венгерскими номерами.6 марта Общество венгерской культуры Закарпатья потребовало, чтобы в регион ввели специальную мониторинговую миссию ОБСЕ. 9 марта министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что в Закарпатскую область Украины направлена задача наблюдателей ОБСЕ. Сийярто отметил, что его "все больше беспокоит серия нападений на венгерское меньшинство".В СММ ОБСЕ заявили, что усилили мониторинг ситуации в Закарпатье путем непрерывного патрулирования из Ивано-Франковска, но офис в Ужгороде не открывали.Венгерская сторона своими заявлениями о необходимости ввести в Закарпатье миссию ОБСЕ близко приблизилась к красной линии, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в интервью "BBC Україна" 16 марта. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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