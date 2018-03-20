|Вагітна Олена Шоптенко похвалилась чималим животиком у елегантній сукні (ФОТО)
|20.03.2018 18:38
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Відома хореограф Олена Шоптенко зовсім скоро вперше стане матусею, втім, як і для багатьох селебрітіс, вагітність для зірки - не привід сидіти вдома.
Напередодні Шоптенко з'явилась на світовій прем'єрі балету Children of the Night.
Окрім Олени світський захід відвідали новоспечений тренер "Ліги сміху" Влад Яма з дружиною Лілією, учасники гурту The Hardkiss Юлія Саніна та Вал Бебко, Олександр Скічко з дружиною Єлизаветою Юрушевою, учасники "Танців з зірками" - актор Юрій Ткач і хореограф Ілона Гвоздьова та багато інших.
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