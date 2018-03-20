Президент США Дональд Трамп все же провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным.

«Обсуждались сирийская проблема и внутриукраинский кризис. С обеих сторон отмечена необходимость достижения скорейших сдвигов в их урегулировании», — сказано в сообщении.

Отмечается, что разговор носил конструктивный, деловой характер и был ориентирован на преодоление накопившихся проблем в российско-американских отношениях.

Ранее о разговоре сообщил телеканал NBC со ссылкой на чиновника в Белом доме.

РИА «Новости» сообщает, что Путина также поздравил северокорейский руководитель Ким Чен Ын.

Источник

Сводка.нет - Новости Украины и Мира