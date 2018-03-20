Дональд Трамп, которые ранее не поздравил Владимира Путина с победой на выборах, все же провел телефонный разговор с российским лидером

svodka.net/

Сегодня, 20 марта, глава Белого дома Дональд Трамп позвонил российскому президенту Владимиру Путина, который победил на выборах. На сайте Кремля говорится о том, что во время телефонного разговора лидеры говорили об Украине и Сирии. Обе стороны отметили необходимость достичь скорейших сдвигов в урегулировании кризиса. , информирует svodka.net.

Разговор президентов носил деловой, конструктивный характер, он ориентировался на решение проблем, которые накопились в отношениях двух государств.

Отметим, вчера Владимира Путина с победой на выборах поздравили украинские друзья Ангела Меркель и Эммануэль Макрон. Последний в разговоре, также, вспомнил о ситуации в Украине.

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