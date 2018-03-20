Намедни в Вашингтон прибыл высокий гость, наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бен Сальман, который не только намерен обсудить с президентом США Дональдом Трампом введение новых санкций против Ирана, но и против России.

На сегодняшний день наследный принц сконцентрировал всю власть в своих руках, а потому, его визит в полной мере отражает курс королевства в ближайшей перспективе. А курс прост – вернуть Иран в рамки ограничений до ядерной сделки и навешать на Россию дополнительные санкции за поддержку режима Асада.

Весьма примечательно и то, что Дональд Трамп так же считает сделку с Ираном опрометчивым шагом (мягко говоря) предыдущей администрации, а потому, не исключено, что по этому вопросу президент и наследный принц легко придут к общему соглашению. Что же до России, то вопрос её наказания за вмешательство в сирийский конфликт остается открытым.

Честно говоря, если Саудовская Аравия подключится к санкциям, с учетом её геополитических возможностей, кому-кому, а РФ завидовать не стоит. Наблюдаем!

—

Сводка.нет - Новости Украины и Мира