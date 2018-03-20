Двое учащихся ранены в ходе перестрелки в школе американского
города Грейт-Миллз, нападавшего застрелил сотрудник школьной
охраны, сообщил шериф округа. В США снова атакована школа Фото: ЕРА
(архив) Охранник не пострадал.Раненые учащиеся доставлены в
больницу.Школа закрыта, к расследованию инцидента подключилось
ФБР.Директор учебного заведения Джейк Хейбел рассказал, что в
феврале начали циркулировать слухи об угрозе вооруженного
проникновения в здание, проводилось расследование. Угрозы были
расценены как необоснованные, однако охрану школы усилили.По данным
CNN, зафиксировано уже 16 случаев стрельбы в школах США с начала
2018 года.
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