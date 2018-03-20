Двое учащихся ранены в ходе перестрелки в школе американского города Грейт-Миллз, нападавшего застрелил сотрудник школьной охраны, сообщил шериф округа. В США снова атакована школа Фото: ЕРА (архив) Охранник не пострадал.Раненые учащиеся доставлены в больницу.Школа закрыта, к расследованию инцидента подключилось ФБР.Директор учебного заведения Джейк Хейбел рассказал, что в феврале начали циркулировать слухи об угрозе вооруженного проникновения в здание, проводилось расследование. Угрозы были расценены как необоснованные, однако охрану школы усилили.По данным CNN, зафиксировано уже 16 случаев стрельбы в школах США с начала 2018 года. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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