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В одной из школ США произошла стрельба: ранены три человека
20.03.2018 18:56
В одной из школ США произошла стрельба: ранены три человека
Двое из них госпитализированы
В результате стрельбы в средней школе Great Mills High School в американском штате Мэриленд три человека получили ранения, включая самого стрелка.
В одной из школ США произошла стрельба: ранены три человека Фото: 24tv.ua

Об этом сообщает NBC News со ссылкой на местного шерифа Тима Камерона.

"Один ученик достал оружие в коридоре перед началом занятий и выстрелил в двух других учеников. Затем охранник не менее одного раза выстрелил в сторону стрелка", - говорится в сообщении.

Раненую девушку и стрелка госпитализированы, они в критическом состоянии. Состояние третьего раненого врачи оценивают как стабильное.

Напомним, 15 февраля в средней школе в Паркленд (Флорида) произошла стрельба, в результате которой по меньшей мере 17 человек погибли и несколько получили ранения.

Американские СМИ сразу же сообщили, что нападавший - 19-летний прежний ученик школы Николас Круз. Позже его личность подтвердили в офисе шерифа, добавив, что Круз арестован.

 

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