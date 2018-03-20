Представители незаконных вооруженных формирований продолжают нарушать перемирие на Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

По полученным данным, за день режим тишины нарушили один раз.

"На донецком направлении из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов враг обстрелял позиции сил АТО в районе населенного пункта Пески. Вследствие вражеского огня один украинский защитник получил ранения. Его оперативно доставили в лечебное учреждение и оказали необходимую медицинскую помощь", - говорится в сообщении.

Как сообщал svodka.net.uа ранее, по состоянию на 18:00 понедельника, 19 марта, в зоне проведения антитеррористической операции на востоке Украины обстрелов позиций сил АТО зафиксировано не было .

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