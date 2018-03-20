Именно сегодня, 20 марта, начинается астрономическая весна. В это время день и ночь царят на Земле поровну - по 12 часов. Дни станут длиннее ночи, передает со ссылкой на .

20 марта - самый мощный и самый благоприятный день для перемен и воплощения желаний. Что и как правильно делать, чтобы они осуществились, говорилось в "Завтраке с 1 + 1".

Мистического смысла весеннему равноденствию предавали еще наши предки. Считалось, что весь мир пытается найти баланс между светом и тьмой. Именно сегодня Вселенная открывает уникальные возможности, которые могут изменить судьбу. Однако сделать это будет непросто.

Начните с хлама и избавьтесь от ненужных вещей. Не жалейте старой одежды, посуды, косметики. Это освободит место для нового и позитивного. Устройте генеральную уборку и в собственной голове. Сотрите негативные мысли. Чтобы ритуал подействовал, составьте на бумаге список только, что волнует, и сожгите его. После головы перейдите к очищению тела. Все косметические процедуры будут иметь эффект сильнее, чем обычно.

Мечтайте. День весеннего равноденствия обладает мощной энергетической силой и Вселенная может осуществить любое ваше желание.

Однако, мало просто мечтать. Сначала надо осуществить "ритуал". Продумайте заветные 9 желаний. 9 - это магическое число. И запишите мечты на листе бумаги красивым, разборчивым почерком. Прочитайте их вслух. И спрячьте бумажку в потайном месте.

Многие народы марта считали первым месяцем нового года, между них и украинцы. Чаще только связывали его с весенним равноденствием.

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