|Трамп и Путин поговорили по телефону
|20.03.2018 19:04
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Ожидается, что вскоре будет обнародована официальная расшифровка разговораПрезидент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор.
Фото: http://thehill.com
"Президент Трамп поговорил по телефону сегодня утром с президентом России Владимиром Путиным, сообщает официальный представитель Белого дома в NBC News. Скоро появится расшифровка", - сообщает корреспондент NBC News Джофф Бенетт в Twitter со ссылкой на представителя Белого дома.
President Trump spoke this morning with Russian President Vladimir Putin, a White House official tells NBC News. A readout to come soon.— Geoff Bennett (@GeoffRBennett) 20 марта 2018 г.
Пока неизвестно, поздравил ли Трамп Путина с переизбранием на пост президента России.
На сайте Кремля и на сайте Белого дома пока нет информации о телефонных переговорах с президентом США.
В то же время НТВ сообщает, что "Трамп поздравил Путина с переизбранием".
Как сообщалось ранее, представитель Белого дома Хоган Гидли заявила о нежелании Трампа приветствовать Путина с победой на выборах. В Белом доме отметили, что результаты голосования не стали для Белого дома сюрпризом и Дональд Трамп не позвонит поздравить победу российского лидера.
В свою очередь, президент Франции Эммануэль Макрон поздравил Путина и напомнил ему о необходимости почитать территориальную целостность Украины.
По результатам подсчетов по состоянию на 23:01 по киевскому времени в Крыму за Путина отдали свои голоса 92,41% избирателей.