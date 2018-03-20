В НАК "Нафтогаз України" заявили, что вынуждены на льготных условиях поставлять газ компаниям бизнесмена Дмитрия Фирташа и предприятиям бывших нардепов от Партии регионов. В "Нафтогазі" заявили, что вынуждены по льготной цене поставлять газ Фирташу (слева) и бывшим регионалам Фото: ЕРА "У нас люди спрашивают, как компании по сбыту газа Фирташа могли выводить большие суммы, чтобы никто не заметил? А они креативны. Система возложения на "Нафтогаз" спецобязательств, в рамках которой мы должны поставлять газ на льготных условиях компаниям Фирташа и другим, в основном, бывших регионалов, уже стоила нам несколько миллиардов гривен", – отметили в "Нафтогазі". https://www.facebook.com/NaftogazUA/posts/1692204094192702 20 марта в Генпрокуратуре сообщили, что расследует уголовное производство по фактам уклонения от уплаты налогов предприятиями, подконтрольными Фирташу."В течение 2015–2017 годов членами организованной преступной группировки с целью уклонения от уплаты налогов рядом подконтрольных украинскому олигарху Фирташу предприятий, а именно ЧАО "Северодонецкое объединение "Азот", ОАО "Азот", ОАО "Рівнеазот", ГП "Химик", ПАО "Азот" и другими, которые входят в бизнес-группу Group DF, организована деятельность ряда фиктивных предприятий и подконтрольных страховых компаний", – заявили в прокуратуре.По данным ГПУ, ориентировочная сумма уклонения от уплаты налогов составляет более 500 млн грн. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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