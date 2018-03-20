Выборы показали кадровую катастрофу ЕР: почему должности председателя партии и главы правительства больше не будут совмещаться

Андрей Маленький

18 марта состоялись не только выборы президента Российской Федерации. Произошла всероссийская инвентаризация политических активов России, чему способствовало самовыдвижение В. Путина.

В тени оказалась «Единая Россия», хотя вряд ли надо сомневаться в том, что актив партии старался как мог помочь победе избранного президента. Кто-то из партии уже рассчитывает на более чем рядовое место в президентской и правительственной команде. Мечтается ведь всегда наперекор действительности.

До сих пор было наоборот: членов правительства, губернаторов и других чиновных персон приглашали в тот или иной высокий орган партии и оставляли там даже тогда, когда должность была утрачена. А если по каким-то причинам этого нельзя было сделать, зачисляли в стан сторонников партии.

Теперь может случиться психологический облом. В Генеральном совете партии «Единая Россия» 170 членов. На двадцать семь человек больше, чем в резерве управленческих кадров, находящихся под патронажем президента Российской Федерации.

Однако лишь двое из членов Генсовета вошли в президентский кадровый запас. Двое из ста семидесяти — это кадровая катастрофа для партии, считающей себя правящей, и повод для созыва чрезвычайного съезда и изменений в уставных документах.

Может быть, тогда лидеру партии и премьеру Д. Медведеву наконец-то укажут на фактическое раздвоение его управленческой личности, поскольку у партии и правительства Российской Федерации цели-то разные, и достижение любой из них делает неосуществимой другую.

Не читают в партии законы, а в правительстве — партийные уставы.

По закону исполнительная власть в стране обязана признавать, соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина. И в этой деятельности не имеет права делить население на большинство и меньшинство. Она обязана применять право в отношении всех и каждого, включая лиц, не являющихся гражданами России, и лиц без гражданства.

Иной цели в деятельности правительства быть не может.

Выступая на митинге в Манеже, В. Путин подчеркнул, что очень важно сохранить наше единство. «Очень важно привлечь на свою сторону и тех, кто мог голосовать и за других кандидатов. Нам это единство нужно для того, чтобы двигаться вперед».

По уставу же партии «Единая Россия» ее целью является обеспечение интересов части населения, образующей большинство.

Цитирую раздел «2.1. ОСНОВНЫМИ ЦЕЛЯМИ ПАРТИИ ЯВЛЯЮТСЯ:

2.1.1. Обеспечение соответствия государственной политики, решений, принимаемых органами государственной власти Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, интересам большинства населения Российской Федерации (выделено мной — А.М.)».

Формальное большинство России.

Большинство в стране — это 73 миллиона человек. Это, например, сумма детей и пенсионеров в нашей стране, без учета работающего населения. Они тоже составляет большинство. Выяснить и усреднить интересы детей и пожилых людей, у которых к тому же есть объективные потребности и субъективные запросы и ожидания, а не только интересы, в масштабах всей страны невозможно.

А большинство в конкретном субъекте Российской Федерации — это что? Сумма интересов большинства в каждом из отдельно взятых городских и сельских поселений?

Если эта цель — не формальная, а абстрактная формулировка, то она оказывается сложно достижимой и теоретически, и практически, поскольку она очень подвижна. Это подтверждает и первая же задача, сформулированная в уставе, о том, что партия «изучает, анализирует и обобщает интересы, потребности и настроения граждан Российской Федерации, находит и предлагает формы осуществления интересов большинства населения в виде предложений по проектам новых законов и решений органов государственной власти и органов местного самоуправления».

Получается, что партия должна обеспечить, чтобы государственная политика и властные решения в центре и на местах соответствовали этим переменным, временным интересам большинства населения.

Состоявшиеся президентские выборы продемонстрировали огромную дистанцию между российской политической реальностью и ее общенародным прообразом, выписанным в Конституции Российской Федерации.

Ее тринадцатая статья устанавливает, что в Российской Федерации признаются политическое многообразие, многопартийность. Это — модель будущего, реализованная пока односторонне и со стороны государства.

Российские партии пока не отвечают взаимностью этому признанию государства и, судя по публичному поведению на теледебатах их представителей, безвозмездных для них и очень дорогостоящих для граждан, обеспечили растерянность в рядах однопартийцев и неявку на выборы десятков миллионов избирателей.

Остается шанс на то, что в компартии Российской Федерации смогут сделать выводы в связи со своими худшими итогами за всю постсоветскую электоральную историю.

Этот шанс подпитывают миллионы избирателей, отдавших свои голоса за того, кого им порекомендовал высший партийный орган (конечно, с учетом того, что настроение прокоммунистическим избирателям еще будет подпорчено федеральной налоговой службой, которая обязана предъявить претензии, в том числе финансовые, любому налогоплательщику Российской Федерации, являющемуся резидентом государства в связи с незадекларированными счетами, открытыми за рубежом без соответствующего уведомления российских налоговых органов).

Похоже, довольно бесславно завершается политическая карьера В. Жириновского и его партии, хотя шума будет еще много.

Можно ли — не по закону, а по жизни — считать политическими партиями те, чьи представители не смогли заручиться поддержкой хотя бы 2 процентов избирателей, а также те, которые даже не приняли участие в высших государственных выборах (наперекор своим уставам!), или все это погрешности политической реальности, покажут самые ближайшие выборы. Будем считать их пока гипотетическими партиями.

Что еще проясняет партийный аудит?

Абсолютное поражение и сокрушительный разгром всех партий войны, сосредоточенных на Западе, попытавшихся в мирное время использовать гибридно-силовые методы завоевания России и смены ее самороссийской ориентации типа санкций и пр.

Это подлинная победа нашей общей гражданской партии — нашего многонационального народа России.