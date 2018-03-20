В нынешнем году на средства гражданского бюджета НАТО будут обучать около 800 участников АТО.

Военным, которые принимали участие в боях на Донбассе, будут учить грамматику и разговорную речь. Бесплатный курс продлится 4 месяца. После завершения курса военные смогут свободно общаться с иностранными работодателями, надеются инициаторы проекта.

Всего в разных регионах Украины уже около 10 тыс. военнослужащих прошли профессиональную переподготовку по программе НАТО. Их обучают работе в сферах менеджмента, маркетинга, английского языка, экономики малых предприятий, радиоэлектроники, дизайна, информационных технологий, охраны, навигации маломерных судов и других профессий.

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