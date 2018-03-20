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НАТО поможет ветеранам АТО в изучении английского языка
20.03.2018 19:18
НАТО поможет ветеранам АТО в изучении английского языка При содействии НАТО ветеранов АТО переподготовят к мирной жизни. Им будут учить английский язык.

В нынешнем году на средства гражданского бюджета НАТО будут обучать около 800 участников АТО.

Военным, которые принимали участие в боях на Донбассе, будут учить грамматику и разговорную речь. Бесплатный курс продлится 4 месяца. После завершения курса военные смогут свободно общаться с иностранными работодателями, надеются инициаторы проекта.

Всего в разных регионах Украины уже около 10 тыс. военнослужащих прошли профессиональную переподготовку по программе НАТО. Их обучают работе в сферах менеджмента, маркетинга, английского языка, экономики малых предприятий, радиоэлектроники, дизайна, информационных технологий, охраны, навигации маломерных судов и других профессий.

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Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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