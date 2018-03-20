В Службе безопасности Украины не сообщили, сколько бывших заложников боевиков "ЛДНР" попало в список лиц, которым полагаются выплаты от Украинского государства в размере 100 тыс. грн. Самый крупный обмен заложниками на Донбассе состоялся 27 декабря 2017 года Фото: dan-news.info "Во исполнение постановления Кабинета Министров Украины от 31 января 2018 года №38 "Некоторые вопросы социальной поддержки лиц, освобожденных из плена" 8 февраля 2018 года Министерство социальной политики Украины обратилось к СБУ с соответствующим запросом, на который в установленный срок предоставлен консолидированный список лиц, которые освобождены из заложников 27 декабря 2017 года и 24 января 2018 года", – говорится в сообщении.Издание пишет, что в СБУ не ответили, сколько человек включено в этот список и сколько из освобожденных украинцев в него не попали.27 декабря 2017 года на Донбассе состоялся обмен удерживаемыми лицами. По данным Генеральной прокуратуры, Украина тогда обменяла 233 задержанных на 73 украинских заложников. Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак отметил, что боевики "ЛДНР" продолжают удерживать на то время 103 украинцев.21 января 2018 года боевикам на временно оккупированные территории передали помилованную президентом Украины Петром Порошенко Надежду Козлову. 24 января освободили бойца 92-й бригады Вооруженных сил Украины Романа Савкова.29 декабря внештатный советник президента Украины Юрий Бирюков заявил, что из 73 освобожденных украинцев 14 подозреваются в дезертирстве. Он отмечал, что они могут не получить единоразовую материальную помощь.31 января Кабмин Украины решил выплатить по 100 тыс. грн экс-заложникам боевиков на Донбассе. Для реализации инициативы из резервного фонда госбюджета выделят 7,4 млн грн. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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