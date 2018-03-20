|Президент Литвы не планирует поздравлять Путина с переизбранием на пост
|20.03.2018 19:20
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Страна ждет от России уважения к нормам международного праваПрезидент Литвы Даля Грибаускайте не планирует отправлять поздравления Владимиру Путину в связи с победой на президентских выборах в России.
Об этом заявили в пресс-службе литовского президента, сообщает агентство BNS.
"Пока Россия не уважает нормы международного права и подрывает права и интересы других стран, мы воздерживаемся от приветствия", - сказали в пресс-службе.
Из трех стран Балтии только президент Эстонии Керсти Кайльюланд поздравила Путина и выразила надежду на развитие добрососедских отношений.
"Желаю России и ее народу благополучия и процветания, жду развития добрососедских отношений между нашими странами", - написала президент Эстонии.
Между тем в пресс-службе президента Латвии не ответили на вопрос, планирует ли глава государства направлять поздравления Путину.
Напомним, 18 марта в России прошли выборы президента. В результате пост главы РФ в очередной раз занял Владимир Путин. За него отдали свои голоса более 70% избирателей.
По результатам подсчетов по состоянию на 23:01 по киевскому времени в Крыму за Путина отдали свои голоса 92,41% избирателей.