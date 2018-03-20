Страна ждет от России уважения к нормам международного права

Об этом заявили в пресс-службе литовского президента, сообщает агентство BNS .

"Пока Россия не уважает нормы международного права и подрывает права и интересы других стран, мы воздерживаемся от приветствия" , - сказали в пресс-службе.

Из трех стран Балтии только президент Эстонии Керсти Кайльюланд поздравила Путина и выразила надежду на развитие добрососедских отношений.

"Желаю России и ее народу благополучия и процветания, жду развития добрососедских отношений между нашими странами" , - написала президент Эстонии.

Между тем в пресс-службе президента Латвии не ответили на вопрос, планирует ли глава государства направлять поздравления Путину.

Напомним, 18 марта в России прошли выборы президента. В результате пост главы РФ в очередной раз занял Владимир Путин. За него отдали свои голоса более 70% избирателей.