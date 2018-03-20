В марте происходит перестройка зимних процессов на летние. В прошлом году этот месяц был очень теплым.

Бывало и до плюс 25 градусов, объясняет заведующий отдела синоптической метеорологии Гидрометеорологического института Вера Балабух, 52 года, передает со ссылкой на .

В этом году холодно. Это связано с резкими перепадами в атмосфере, вызванными изменением циркуляции воздуха. Планета неравномерно нагревается. Есть полюса, где температура низкая, и зона экватора, где она высокая. Сейчас это приводит к тому, что южные воздушные теплые массы идут на север. Они несут обильные осадки. А северный холод распространяется далеко на юг. От этого и возникают перепады, которые мы наблюдаем в настоящее время.

Морозная погода сохранится еще неделю. Весна придет после 25-27 марта.

В течение 30 лет наблюдаем глобальное потепление. И на будущее не следует ожидать снежных морозных зим. Холодный период сокращается. Осадки будут по большей части в виде дождя, а не снега.

Последние 15 лет аномально высокие температуры в Украине фиксируют и зимой, и летом. В 2010-м в августе было +42°С.

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