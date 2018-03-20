Бакулин в 10:00 5 апреля должен прийти в кабинет к следователю

Согласно вызовом, Бакулин в 10:00 5 апреля должен прийти в кабинет к следователю по отдельно важным делам следственного отдела управления отдельно важных дел Департамента международно-правового сотрудничества Генеральной прокуратуры Украины Лукащук С, - говорится в повестке, опубликованной на сайте ГПУ.

Евгений Бакулин - депутат от "Оппозиционного блока", во времена Виктора Януковича возглавлял государственную компанию НАК Нафтогаз Украины.