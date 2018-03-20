|Бакулина вызвали на допрос в Генпрокуратуру
|20.03.2018 19:28
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Бакулин в 10:00 5 апреля должен прийти в кабинет к следователюГенеральная прокуратура Украины вызвала депутата от "Оппозиционного блока" Евгения Бакулина на допрос.
Евгений Бакулин. Фото: nikbiss.blogspot.com
Согласно вызовом, Бакулин в 10:00 5 апреля должен прийти в кабинет к следователю по отдельно важным делам следственного отдела управления отдельно важных дел Департамента международно-правового сотрудничества Генеральной прокуратуры Украины Лукащук С, - говорится в повестке, опубликованной на сайте ГПУ.
Евгений Бакулин - депутат от "Оппозиционного блока", во времена Виктора Януковича возглавлял государственную компанию НАК Нафтогаз Украины.
Напомним, Верховная Рада в четверг дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата из фракции "Оппозиционный блок" Евгения Бакулина, которого подозревают в присвоении и отмывании средств в отдельно крупных размерах.
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