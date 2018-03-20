По данным европейской ассоциации солнечной энергетики SolarPower Europe, в 2017 году в мире было введено в эксплуатацию 98,9 ГВт солнечных электростанций. Это на 29,3% больше, чем в 2016 г, в котором отрасль выросла на 76,5 ГВт.

В Европе в прошлом году было введено 8,6 ГВт фотоэлектрических станций, также намного больше, чем годом ранее, информирует svodka.net.

После невероятного роста мировой солнечной энергетики в 2016 г, аналитики не ожидали какого-либо дальнейшего увеличения темпов в 2017-м. Жизнь еще раз показала, что потенциал развития отрасли традиционно недооценивается – «солнечная революция» происходит гораздо быстрее, чем предсказывалось.

Рекордное развитие было отмечено в Китае, на который пришлось более половины введенных в строй в 2017 году солнечных электростанций.

Данные, представленные Ассоциацией, являются предварительными. Окончательные результаты, а также прогноз развития солнечной энергетики до 2022 г. будут объявлены в июне текущего года.

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Ряд прогнозов развития отрасли на 2018 год уже опубликован. Все исследователи предполагают, что темпы роста превысят 100 ГВт. В частности, Bernreuter Research считает, что солнечная энергетика может вырасти в текущем году на 120 ГВт.

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