|Высылаемые из Британии российские дипломаты уехали под «Прощание славянки»
|20.03.2018 19:35
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Кортеж с высылаемыми из Великобритании российскими дипломатами и членами их семей выехал в аэропорт для вылета в Россию, отъезд с территории диппредставительства прошел под марш «Прощание славянки».
Микроавтобусы с сотрудниками посольства и членами их семей выехали под «Прощание славянки» и направились к одному из аэропортов Лондона. Перед этим личные вещи дипломатов долго грузили в автобусы – с учетом членов семей высылаемых сотрудников Великобританию покидают около 80 человек, передает ТАСС.
Отмечается, что между уезжающих – много детей.
Британских журналистов не пустили на закрытую улицу, где расположено посольство, они фотографировали уезжающие автомобили.
Вместе с тем большинство дипломатов британской дипмиссии, объявленные персонами нон грата, уедут из России в конце этой недели.
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