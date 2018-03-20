Кортеж с высылаемыми из Великобритании российскими дипломатами и членами их семей выехал в аэропорт для вылета в Россию, отъезд с территории диппредставительства прошел под марш «Прощание славянки».

Микроавтобусы с сотрудниками посольства и членами их семей выехали под «Прощание славянки» и направились к одному из аэропортов Лондона. Перед этим личные вещи дипломатов долго грузили в автобусы – с учетом членов семей высылаемых сотрудников Великобританию покидают около 80 человек, передает ТАСС.

Отмечается, что между уезжающих – много детей.

Британских журналистов не пустили на закрытую улицу, где расположено посольство, они фотографировали уезжающие автомобили.

Вместе с тем большинство дипломатов британской дипмиссии, объявленные персонами нон грата, уедут из России в конце этой недели.

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