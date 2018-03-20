Наша команда завоевала 22 медали — по 7 золотых и серебряных и 8 бронзовых наград, и заняла шестое место в общекомандном зачете.

В составе команды есть и мультимедалисты, на счету которых полный комплект наград, информирует svodka.net.

Украинские паралимпицы с победой вернулись домой .

Сегодня в Киев вернулись чемпионы и призеры Паралимпиады-2018 в корейском Пхенчхане.

Также в составе команды два мультимедалистов — Оксана Шишкова — 2 золотые, 3 серебряные, 1 бронзовая медаль, и Игорь Рептюх — по одному золоту, серебру и бронзе.

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