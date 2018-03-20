На территории города Мурманск Российской Федерации во вторник, 20 марта случилось происшествие, во время которого взорвался многоквартирный дом высотой в пять этажей, пишет b-port.com ., ссылаясь на официальную информацию МЧС России, а также слова очевидцев катастрофы.

По информации издания, вследствие аварии произошло обрушение части дома с третьего по пятый этаж. Уточняется, что взрыв случился из-за утечки газа.

Согласно неофициальным данным, в результате аварии скончался один человек, есть пострадавшие. В нынешнее время устанавливаются подробности происшествия.

Как сообщал svodka.net ранее, в городе Остин, расположенном в американском штате Техас, произошел взрыв . В результате инцидента пострадали два человека, их доставили в медицинские учреждения города.

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