Церемония посвящения 77-летнего музыканта Ринго Старра в рыцари прошла в Букингемском дворце.

Экс-барабанщик The Beatles Ринго Старр стал рыцарем, информирует svodka.net.

Участие в ней принял герцог Кембриджский Уильям.

Церемония посвящения 77-летнего музыканта в рыцари прошла в Букингемском дворце при участии герцога Кембриджского Уильяма. Об этом пишет Variety.

По словам музыканта, он не уверен, что хочет, чтобы его называли сэром. Он также отметил, что перед посещением Букингемского дворца встретился с сэром Маккартни, чтобы спросить совета у него насчет того, как вести себя во время церемонии.

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«Для меня это все в новинку, я не знаю, как это принято. Для меня это на самом деле много значит. Это означает признание того, что мы делали. Я действительно был рад принять это звание», — отметил исполнитель.

Известно, что титул рыцаря музыканту присвоила в конце 2017 года королева Елизавета II.

Ранее сообщалось, что барабанщика группы Metallica Ларса Ульриха посвятили в рыцари Дании.

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