По информации Киевской полиции, 26-летний гражданин Грузии является "вором в законе" и в Украине заниался перераспределением криминальных сфер влияния. Полиция выдворила "вора в законе", который нарушил запрет на въезд в Украину Фото: mvs.gov.ua Правоохранители выдорили злоумышленника по кличке Профессор уже второй раз. В сентябре прошлого года его выдворили из Украины в Турцию. Мужчине на три года запретили въезд в Украину, но он незаконно вернулся в столицу.В конце 2017 года гражданин Грузии нарушил запрет на въезд в Украину и под другой фамилией незаконно пересек границу. Поэтому правоохранители повторно сопроводили Профессора к самолету в Стамбул."Полицейские уже знали, что 26-летний гражданин Грузии, который постоянно живет в Турции, был коронован в 2013 году в одной из южных стран", – сказано в сообщении отдела коммуникации полиции КиеваПо словам начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко, в Украине "вор в законе" организовывал так называемые сходки для перераспределения сфер влияния в криминальном мире."При этом Профессора больше интересовали группы воров автомобилей и лица, занимавшиеся кражами из транспортных средств на территории Киева и Кропивницкого. Также он уделял внимание привлечению к незаконной деятельности молодежи", – рассказал Крищенко. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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