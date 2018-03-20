По информации Киевской полиции, 26-летний гражданин Грузии является
"вором в законе" и в Украине заниался перераспределением
криминальных сфер влияния. Полиция выдворила "вора в законе",
который нарушил запрет на въезд в Украину Фото: mvs.gov.ua
Правоохранители выдорили злоумышленника по кличке Профессор уже
второй раз. В сентябре прошлого года его выдворили из Украины в
Турцию. Мужчине на три года запретили въезд в Украину, но он
незаконно вернулся в столицу.В конце 2017 года гражданин Грузии
нарушил запрет на въезд в Украину и под другой фамилией незаконно
пересек границу. Поэтому правоохранители повторно сопроводили
Профессора к самолету в Стамбул."Полицейские уже знали, что
26-летний гражданин Грузии, который постоянно живет в Турции, был
коронован в 2013 году в одной из южных стран", – сказано в
сообщении отдела коммуникации полиции КиеваПо словам начальник
Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко, в
Украине "вор в законе" организовывал так называемые сходки для
перераспределения сфер влияния в криминальном мире."При этом
Профессора больше интересовали группы воров автомобилей и лица,
занимавшиеся кражами из транспортных средств на территории Киева и
Кропивницкого. Также он уделял внимание привлечению к незаконной
деятельности молодежи", – рассказал Крищенко.
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