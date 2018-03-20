



Відома українська акторка театру та кіно, найбільш відома за роллю у серіалі "Леся+Рома" Ірма Вітовська днями з'явилася у студії одного з ранкових шоу.



В розпові з журналістами зірка зізналась, що прискіпливо обирає місця, де відпочиває, по суті, намагаючись втекти з України і від українців.



"В Україні минає культ втрачання свідомості від людини з телевізора. Я пам'ятаю, коли знімався славнозвісний проект "Леся+Рома", мені важко було заходити у маркети. Звичайно я користувалася цим. Мене возили безкоштовно таксисти, тому що вони везли саму Лесю. На ринку безкоштовно віддавали харчі. Та настрій буває всякий, тому мене це вантажило. А з відпочинком у цьому плані досі проблема. Цього року ми бачили лише одного українця у невеликому готелі на Хайнані. Також відпочивали на Тогеанських островах. Там взагалі не було жодного українця. Тому ми знаходимо місця, куди українці тільки починають прилітати", - поділилась зірка.





ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Сводка.нет - Новости Украины и Мира



культура шоубиз и культура тому також від зірка українця Теги: події