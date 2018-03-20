Украина должна усиливать свою обороноспособность и защищать украинцев от диверсий и терактов, осуществляемых из РФ, считают депутаты Львовского областного совета. Львовский облсовет принял обращение к президенту Украины, председателю Верховной Рады и премьер-министру. Фото: oblrada.lviv.ua Обращение адресовано президенту Украины, председателю Верховной Рады и премьер-министру."Своими последними действиями Российская Федерация продолжает демонстративно пренебрегать территориальной целостностью Украины, международными договорами и принципами цивилизованного общества. Проведение выборов в аннексированном Крыму, постоянные провокации на украинской территории, диверсии против граждан в странах Европы обусловливают необходимость более решительных шагов для укрепления безопасности Украины", – говорится в сообщении.По мнению депутатов, дипломатические отношения со страной, которая является оккупантом украинской территории, недопустимы."Россия пренебрегла шансами, которые ей давало мировое общество, отказалась прекратить агрессию против Украины. В такой ситуации у нашего государства остается единственный выход – последовательными и решительными действиями усиливать свою обороноспособность, составляющей которой является безопасность Украины и ее граждан от возможных диверсий и терактов", – говорится в тексте обращения.Россия аннексировала Крым и Севастополь после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В апреле 2014 года на Донбассе начался вооруженный конфликт. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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