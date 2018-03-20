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Львовский облсовет потребовал от украинских властей разорвать дипотношения и ввести визовый режим с РФ
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20.03.2018 20:15
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Украина должна усиливать свою обороноспособность и защищать
украинцев от диверсий и терактов, осуществляемых из РФ, считают
депутаты Львовского областного совета. Львовский облсовет принял
обращение к президенту Украины, председателю Верховной Рады и
премьер-министру. Фото: oblrada.lviv.ua Обращение адресовано
президенту Украины, председателю Верховной Рады и
премьер-министру."Своими последними действиями Российская Федерация
продолжает демонстративно пренебрегать территориальной целостностью
Украины, международными договорами и принципами цивилизованного
общества. Проведение выборов в аннексированном Крыму, постоянные
провокации на украинской территории, диверсии против граждан в
странах Европы обусловливают необходимость более решительных шагов
для укрепления безопасности Украины", – говорится в
сообщении.По мнению депутатов, дипломатические отношения со
страной, которая является оккупантом украинской территории,
недопустимы."Россия пренебрегла шансами, которые ей давало мировое
общество, отказалась прекратить агрессию против Украины. В такой
ситуации у нашего государства остается единственный выход –
последовательными и решительными действиями усиливать свою
обороноспособность, составляющей которой является безопасность
Украины и ее граждан от возможных диверсий и терактов", –
говорится в тексте обращения.Россия аннексировала Крым и
Севастополь после силовой блокады украинских воинских частей
и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение
полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.
В апреле 2014 года на Донбассе начался вооруженный
конфликт. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами
Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть
Донецкой и Луганской областей.
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